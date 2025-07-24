كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

احتفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بعقد قران كريمته الطبيبة حسناء، على عبد الرحمن نجل الدكتور محمد ابو زيد الأمير، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر.

حضر عقد القران، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبد المعز.

وقال مختار جمعة عبر صفحته:"كل الشكر والتقدير لكل من شرفني في عقد قران وزفاف ابنتي العزيزة الطبيبة حسناء وزوجها العزيز عبد الرحمن محمد أبو زيد الأمير وكيل النيابة العامة والشكر موصول لكل من شاركنا هذه المناسبة العزيزة بالحضور أو الاتصال أو الرسائل".

وتابع:"مبارك لابنتنا حسناء وابننا عبد الرحمن وشكرا لكل من شرفنا من الأهل والأصدقاء الأعزاء الأوفياء شكرا لهم جميعا، وأسألكم لهما الدعاء بالذرية الصالحة والحياة الكريمة السعيدة والعاقبة عندكم جميعا في المسرات جعل الله أيامكم وأيام أبنائكم كلها فرحا، وجعل أيام مصر وأهلها جميعا عامرة بالسعادة والسرور والخير العميم".

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