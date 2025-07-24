إعلان

صورة.. مختار جمعة يحتفل بعقد قران كريمته بحضور وكيل الأزهر والمفتي السابق

04:52 م الخميس 24 يوليه 2025

مختار جمعة يحتفل بعقد قران كريمته

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

احتفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بعقد قران كريمته الطبيبة حسناء، على عبد الرحمن نجل الدكتور محمد ابو زيد الأمير، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر.

حضر عقد القران، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبد المعز.

وقال مختار جمعة عبر صفحته:"كل الشكر والتقدير لكل من شرفني في عقد قران وزفاف ابنتي العزيزة الطبيبة حسناء وزوجها العزيز عبد الرحمن محمد أبو زيد الأمير وكيل النيابة العامة والشكر موصول لكل من شاركنا هذه المناسبة العزيزة بالحضور أو الاتصال أو الرسائل".

وتابع:"مبارك لابنتنا حسناء وابننا عبد الرحمن وشكرا لكل من شرفنا من الأهل والأصدقاء الأعزاء الأوفياء شكرا لهم جميعا، وأسألكم لهما الدعاء بالذرية الصالحة والحياة الكريمة السعيدة والعاقبة عندكم جميعا في المسرات جعل الله أيامكم وأيام أبنائكم كلها فرحا، وجعل أيام مصر وأهلها جميعا عامرة بالسعادة والسرور والخير العميم".

اقرأ أيضًا:

الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات

37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم

التنمية المحلية: الانتهاء من 75% من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد مختار جمعة وكيل الأزهر عقد القران الدكتور محمد الضويني الدكتور شوقي علام الشيخ خالد الجندي رمضان عبد المعز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟