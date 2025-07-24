"شباب النواب": مصر قدمت لفلسطين ما لم تقدمه أي دولة أخرى

كتب- نشأت علي:

ثمّن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الجهود المصرية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي محاولات للمزايدة على دور القاهرة تُعد مرفوضة شكلًا ومضمونًا، لافتًا إلى أن مصر قدّمت للأشقاء في قطاع غزة ما لم تقدمه أي دولة أخرى.

وأشار "حسين" في بيان صحفي، اليوم، إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا سياسيًا أو دبلوماسيًا في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم خلال الساعات الماضية، إلى جانب استعداد مصر لإدخال 180 شاحنة إضافية اليوم، بينها 137 شاحنة محمّلة بالدقيق.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن التحركات الحثيثة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية تعكس وعيًا عميقًا بأهمية استعادة التهدئة ووقف نزيف الدم، وإنقاذ أرواح المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وحذّر "حسين" من محاولات التشكيك في الدور المصري، معتبرًا أنها جزء من حملة ممنهجة لتشويه الحقائق وخلط الأوراق، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال الحصن الأول الداعم للحقوق الفلسطينية، والسبب الرئيسي في إفشال مخططات تهجير السكان والسعي لتصفية القضية.

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