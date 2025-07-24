كتب- أحمد جمعة:

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)، الذي انطلقت أعماله بمشاركة نخبة من المؤسسات الطبية والعلمية الرائدة في مصر، من بينها كلية الطب بجامعة الأزهر، ومستشفيات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وعدد من مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

يُعقد المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة واسعة من كبار الخبراء الدوليين المتخصصين في جراحات المخ والأعصاب والمناظير الدقيقة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يمثل إحدى المنصات العلمية المتميزة التي تحرص الوزارة على دعمها ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوسيع آفاق التعاون العلمي مع المؤسسات المحلية والدولية، خاصة في التخصصات الدقيقة ذات الأثر المباشر على جودة الخدمات الصحية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال جراحات الأعصاب باستخدام المناظير الدقيقة، بما يسهم في تطوير المهارات الإكلينيكية للأطباء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن مشاركة مستشفيات الوزارة، ومنها مستشفى الساحل التعليمي ومستشفى السلام التخصصي، تعكس حرص الوزارة على الدمج بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، وتوفير بيئة تدريبية تفاعلية للأطباء، تمكّنهم من التواصل المباشر مع كبار المتخصصين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، رئيس المؤتمر ورئيس أقسام جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب - جامعة الأزهر، أن مؤتمر INC 2025 يُعد منصة شاملة تجمع بين الجلسات العلمية المتقدمة وورش العمل التطبيقية والبث المباشر لعدد من العمليات الجراحية الدقيقة، بمشاركة جراحين وخبراء من مختلف دول العالم.

وأضاف أن المحاور العلمية للمؤتمر تشمل موضوعات دقيقة من بينها: الانزلاق الغضروفي القطني والعنقي، وتوسيع القناة العصبية باستخدام المنظار، واستئصال أورام قاعدة الجمجمة، إلى جانب أحدث تقنيات الملاحة الجراحية واستخدام المناظير الدقيقة، بما يتيح للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات العالمية في هذا التخصص.

وتضمنت فعاليات المؤتمر أيضًا جلسات موسعة للنقاش العلمي وورش عمل تطبيقية، فضلاً عن جلسات افتراضية تفاعلية (كونفرانس) مع نخبة من كبار جراحي الأعصاب من اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية، استعرضوا خلالها أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحات المخ والعمود الفقري.

وكان من أبرز المشاركين الدوليين البروفيسور هيروتاكا هاسيغاوا، الأستاذ المساعد بجامعة طوكيو - اليابان، الذي قدم عرضًا علميًا تناول فيه أحدث تقنيات التنظير الجراحي لعلاج أمراض العمود الفقري المعقدة، مستعرضًا تجارب عملية متقدمة.

كما ألقى البروفيسور ثيودور إتش. شوارتز، أحد أبرز جراحي الأعصاب في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة متميزة حول جراحات قاعدة الجمجمة باستخدام المناظير الدقيقة، أكد فيها أهمية التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة السريرية لضمان أفضل نتائج للمرضى.

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