نقيب أطباء الأسنان: السوق أصبح مكتظًا بالخريجين دون فرص عمل

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن هناك زيادة كبيرة في عدد الخريجين خلال السنوات الماضية، وأصبح سوق العمل في حالة تشبّع كبيرة، وبالتالي لم تعد هناك فرص عمل في القطاعين العام أو الخاص، كما كان قبل سنوات.

وأوضح في تصريحات إلى مصراوي، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في افتتاح عدد من كليات طب الأسنان دون حاجة فعلية، ما أدى إلى هذه الحالة، فعلى أرض الواقع، لم تعد مصر بحاجة إلى هذا العدد من أطباء الأسنان.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، لهذا السبب، غيّرت من قواعد التكليف، وأصبح تكليف أطباء الأسنان "حسب الاحتياج"، وليس كما كان في العقود الماضية بتكليف جميع خريجي الدفعات.

وأكد أن النقابة أرسلت العديد من الدراسات الرسمية إلى المجلس الأعلى للجامعات، لتوضيح التحديات التي يواجهها الخريجون في ظل تكدّس سوق العمل.

وأثارت تصريحات صادرة عن الدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، موجة من الجدل، وذلك بعد أن وجّه تحذيرًا إلى طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بكليات طب الأسنان، معتبرًا أن واقع الخريجين الجدد يتسم بانعدام التكليف والتدريب وفرص العمل داخل مصر وخارجها، في ظل ما وصفه بتشبع سوق المهنة وتوسع القبول بالجامعات المختلفة.

ودفعت تلك التصريحات لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات إلى إصدار بيان رسمي وطلب فتح تحقيق مع النقيب.

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