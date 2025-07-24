وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتابعان مشروعات المياه والصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية، رافقه خلالها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث تابعا سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجارية على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لمنظومة مياه الشرب التي تضم 204 محطة متنوعة، بطاقة فعلية تبلغ نحو 1.37 مليون م³/ يوم، كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي بالمحافظة والتي تشمل 761 محطة متنوعة بين محطات معالجة وروافع، وتعمل بطاقة إجمالية 615 ألف م³/ يوم، بالإضافة إلى شبكات وخطوط انحدار بطول يقارب 4857 كم، فضلًا عن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

كما تابع الوزير والمحافظ مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تخدم عددًا من قرى مركز شربين، وتشمل نحو 32 مشروعًا لمياه الشرب بين مد وتدعيم شبكات، ومحطات تنقية ومآخذ وروافع، إلى جانب مشروعات الصرف الصحي التي تخدم 24 قرية من خلال محطات معالجة ورفع وشبكات متكاملة.

ووجّه وزير الإسكان بدفع معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، مع إعداد خطة تنفيذية شاملة لسد احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على الالتزام الكامل بتغطية القرى المستهدفة ضمن مختلف مراحل مبادرة "حياة كريمة".

كما اطلع الوزير والمحافظ على المشروعات المنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي شملت تنفيذ 15 محطة مياه شرب بطاقة إجمالية 464 ألف م³/ يوم، و3 مشروعات خزانات مياه، و12 محطة معالجة صرف صحي بطاقة 157 ألف م³/ يوم، و25 مشروع صرف صحي تضمنت محطات رفع وخطوط انحدار وشبكات.

واستعرض الجانبان، أيضًا مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة في المحافظة، والتي تتضمن 4 محطات مياه شرب بإجمالي طاقة إنتاجية 153 ألف م³/ يوم، ومشروعي استكمال شبكات مياه، بالإضافة إلى محطتي معالجة صرف صحي بطاقة 93 ألف م³/ يوم، و9 محطات رفع وشبكات صرف صحي للمناطق الحضرية، إلى جانب 12 مشروع صرف صحي موجهة للمناطق الريفية.

وفي هذا السياق، شدد وزير الإسكان، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، لضمان دخولها الخدمة وتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

واختُتمت الزيارة بعرض لمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بهدف معالجة مياه الصرف الصناعي الناتجة عن المصانع، بما يسهم في القضاء على مصادر التلوث بمصرف الجهاد، ويحد من تأثيراته السلبية على مناطق المنصورة الجديدة، وجمصة، والشيخ زايد، ومنطقة 15 مايو.

حضر الزيارة عدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

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