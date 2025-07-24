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"حماة الوطن" يثمّن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ويدين الانتهاكات الإسرائيلية

02:36 م الخميس 24 يوليه 2025

حزب حماة الوطن

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كتب- محمد نصار:

أشاد حزب "حماة الوطن" بالتحركات المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى نجاح الدولة المصرية مؤخرًا في تسهيل دخول 166 شاحنة عبر معبري "زكيم" شمال القطاع و"كرم أبو سالم"، تضمنت شحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والعلاجية.

وأكد الحزب، في بيان اليوم، أن ما تقوم به مصر من تنسيق مكثف مع الأطراف الدولية يعكس التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسياسة الحصار والتجويع التي تطال المدنيين الأبرياء.

في سياق متصل، أعرب الحزب، عن رفضه القاطع لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وكافة المواثيق الأممية.

وشدد "حماة الوطن" على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

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حزب حماة الوطن دعم الشعب الفلسطيني الانتهاكات الإسرائيلية
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