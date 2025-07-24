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السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب شرق روسيا

02:19 م الخميس 24 يوليه 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:


تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعازي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب شرق روسيا.


وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: أتقدم باسمي وباسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس "فلاديمير بوتين" والشعب الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم.


وأعرب الرئيس، عن خالص مواساته وتعاطفه مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي تحطم طائرة الركاب بوتين
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