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السيسي يهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى يوم الاستقلال

01:57 م الخميس 24 يوليو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة (أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس، محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ليبيريا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس جمهورية ليبيريا ذكرى يوم الاستقلال
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