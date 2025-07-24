السيسي يهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى يوم الاستقلال

القاهرة (أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس، محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ليبيريا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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