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"القاهرة الإخبارية": دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

01:21 م الخميس 24 يوليه 2025

القاهرة الإخبارية اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدن

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كتب- محمد نصار:

كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، عن دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدءًا من أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم.

وأوضحت المصادر، أن الشحنات التي تم إدخالها تضمنت (مواد غذائية - دقيق - مستلزمات طبية) ضمن جهود الإغاثة المستمرة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وفي السياق ذاته، يُجرى حاليًا إدخال 180 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع، من بينها 137 شاحنة محملة بالدقيق، بينما تحمل الشاحنات الأخرى مواد غذائية متنوعة.

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القاهرة الإخبارية قطاع غزة شاحنة مساعدات
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