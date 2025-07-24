الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات

كتب- محمد نصار:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، خلال اجتماعه الأخير، عددًا من القرارات المهمة، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.

ووافق المجلس، على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لعدد 21 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية.

وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها: "تليجراف مصر"، "وفرها دوت كوم"، والتطبيق التابع له، "بيوت دوت إي جي"، "دوبيزل دوت كوم إي جي"، "هواها دنت"، "الحكاية أونلاين"، "نبض العاصمة"، "منتهى نيوز"، "عقار تريند"، "سيتي توداي"، "الهضبة اليوم"، "الحرية الإخباري"، "هايدلبرج ماتيريالز"، والتطبيق التابع له، و"جوميا"، والتطبيق التابع له.

كما وافق المجلس على منح أرقام إيداع لعدد من الدوريات التي استوفت الشروط المقررة.

وفي هذا السياق، توجه المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخالص الشكر والتقدير للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على جهوده التي أثمرت عن إنهاء إجراءات توفيق أوضاع وتراخيص المواقع الإلكترونية المملوكة أو التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وفي مقدمتها: وكالة أنباء الشرق الأوسط، وموقع دار الهلال، وموقع الجمهورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس وطبقًا لأحكام القانون 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكد المجلس، مواصلة العمل على تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأية ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسؤولة، ويصون حقوق الجمهور في الحصول على إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

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