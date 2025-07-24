كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



شارك الدكتور نوح العيسوي، مدير مديرية أوقاف الغربية، نيابةً عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في المؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلية الحقوق بجامعة طنطا، تحت عنوان: "القانون والمرأة".



عُقد المؤتمر برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وبإشراف الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة أحمد بدر، عميد الكلية، والدكتور رمزي رشاد الشيخ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من قيادات الجامعة، من أبرزهم الدكتور حسن محمد بودي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ والدكتور سامي محمد عبد العال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ناقش المؤتمر عددًا من القضايا القانونية والاجتماعية المتعلقة بالمرأة، وركّز على دور القانون في حماية حقوقها، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في المجالين الأكاديمي والقانوني.



وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذا المؤتمر ضمن دورها التوعوي والمجتمعي، وحرصها على دعم قضايا المرأة من منظور شرعي وقانوني، يعزّز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في بناء وعي بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع.



وتؤكد هذه المشاركة أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف والمؤسسات التعليمية والبحثية في دعم القضايا المجتمعية، وفي مقدّمتها قضايا المرأة، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.



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