وزير الثقافة: مهرجان جرش نموذج ملهم للتلاقي الثقافي بين الشعوب

كتب- محمد شاكر:



شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذي أُقيم بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ممثلًا للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ومحافظ جرش الدكتور مالك خريسات، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين، إلى جانب مدير اللجنة التنفيذية للمهرجان، أيمن سماوي، ورئيس لجنة محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره.



وأكد وزير الثقافة المصري، خلال كلمته، أن المهرجان يُجسد منصة عربية مميزة للتبادل الثقافي، ويعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين مصر والأردن، قائلًا: "نعتز بالتعاون الثقافي الوثيق بين بلدينا، والذي يُعبر عن إيماننا الراسخ بأن الثقافة هي الجسر الأهم للتواصل بين الشعوب".



وأضاف أن مشاركة فرقة العريش للفنون الشعبية تمثل عرضًا حيًا لتنوع الهوية الثقافية المصرية وتجسيدًا لروح سيناء الأصيلة.



وتشارك وزارة الثقافة المصرية هذا العام بفرقة العريش للفنون الشعبية، التي تقدم عروضًا فلكلورية واستعراضات تراثية تجسد ملامح التراث السيناوي المصري، وذلك مساء الخميس ضمن فعاليات المهرجان التي تعكس التنوع الثقافي العربي.



وشهد حفل الافتتاح عروضًا استعراضية مبهرة باستخدام طائرات "الدرون"، حيث أضاءت سماء جرش لوحات ضوئية جسدت صور جلالة الملك وولي العهد وشعار المهرجان، إلى جانب مشاهد رقمية سلطت الضوء على جمال المسارح الأثرية في المدينة الأردنية العريقة.



من جهته، أكد وزير الثقافة الأردني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، الدكتور مصطفى الرواشدة، أن مهرجان جرش يُعد رسالة وطنية متجددة تعبّر عن عمق الثقافة الأردنية وأصالتها، وتجدد التمسك بثوابت الأمة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والسلام.



كما رحب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين بالحضور، مشيرًا إلى أن المهرجان يُجسد نبض الهوية الوطنية، ويُعد مصدر فخر لكل أردني، بوصفه رسالة حضارية تنطلق من قلب التاريخ نحو العالم.



وتخلل حفل الافتتاح عرض أوبريت فني بعنوان "على ذرى المجد"، احتفى بتاريخ الأردن وقيادته وشعبه من خلال مشهد درامي موسيقي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لعرض مشاهد رباعية الأبعاد تجسد مراحل تطور مدينة جرش.



كما تم خلال الحفل تكريم الفنان الأردني عمر العبداللات، الذي قدّم مجموعة من أشهر أغنياته الوطنية وسط تفاعل جماهيري كبير، في أجواء احتفالية عكست روح المهرجان وفرادته الثقافية والفنية.



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