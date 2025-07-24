برلماني: دعم صناعة السكر خطوة حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي

كتب- نشأت علي:



قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء لمتابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية، مشددًا على أن دعم هذا القطاع يُعد إحدى ركائز تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.



وأضاف "المير"، في بيان صحفي اليوم، أن صناعة السكر من الصناعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن اليومية، موضحًا أن مصر تمتلك كافة المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتوسيع رقعة زراعة قصب السكر وبنجر السكر، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية، بل والانطلاق نحو تصدير الفائض من الإنتاج للأسواق الخارجية.



وأشار إلى أن التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاعي الزراعة والصناعة، تعكس وعي الدولة العميق بالتحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن دعم صناعة السكر محليًا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.



ودعا النائب، الحكومة إلى تبني خطة شاملة لزيادة إنتاجية الفدان من القصب والبنجر، وتطوير خطوط الإنتاج بمصانع السكر، وعلى رأسها شركة السكر والصناعات التكاملية، التي تمتلك بنية صناعية قوية تضم 8 مصانع للقصب ومجمعًا صناعيًا متكاملاً بمحافظة الجيزة.



كما شدد على ضرورة تبني سياسات واضحة لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للقصب والبنجر، مثل إنتاج الإيثانول والعلف الحيواني والورق والأسمدة، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ويرفع من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وخاصة العربية والأفريقية.



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