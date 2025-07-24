سؤال برلماني بشأن إجبار طلاب مدارس خاصة على الالتحاق بنظام البكالوريا

كتب- نشات علي:



تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن ما يُثار حول قيام بعض المدارس الخاصة بإجبار طلابها على التحويل إلى نظام البكالوريا المصري الجديد، دون إتاحة حرية الاختيار أو تقديم شرح وافٍ لأولياء الأمور.



وقال النائب، إن الجدل المتصاعد حول آليات تطبيق نظام البكالوريا في عدد من المدارس الخاصة أثار موجة من الشكاوى، لا سيما من أولياء الأمور الذين أكدوا تعرض أبنائهم لضغوط للانتقال الإجباري إلى النظام الجديد، دون وجود مناقشات تربوية أو توعوية كافية، مما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا التوجه.



وأضاف "طنطاوي"، أن خبراء في مجال التعليم أشاروا إلى أن بعض إدارات المدارس الخاصة ربما تلجأ إلى البكالوريا ليس بهدف التطوير الأكاديمي، بل لتخفيف الأعباء التربوية التي تتحملها في الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث تزداد الحاجة إلى المتابعة الحثيثة والتقييم المستمر والتوجيه الأكاديمي للطلاب.



وأشار إلى أن هناك اتهامات لبعض المدارس بمحاولة إعادة توزيع المعلمين بعيدًا عن المراحل العليا، أو حتى الاستغناء عن بعضهم تحت ذريعة تغيّر الهيكل التعليمي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم، سواء بالنسبة للطلاب أو للكوادر التربوية.



وتساءل النائب خالد طنطاوي: "هل تمتلك وزارة التربية والتعليم معلومات مؤكدة حول هذه الممارسات؟ وهل هناك آليات رقابية للتأكد من احترام حرية الطالب وولي الأمر في اختيار النظام التعليمي الأنسب؟ وهل ستُترك المدارس الخاصة لتفرض سياسات تعليمية منفردة على الطلاب دون إشراف واضح من الدولة؟".



وأكد أن مثل هذه السياسات تهدد توازن العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة، وقد تدفع الطلاب إلى مسارات لا يعرفون تفاصيلها، وهو أمر يستوجب تدخلًا عاجلًا من الوزارة، لضمان أن يكون تطبيق نظام البكالوريا ناتجًا عن حوار تربوي ومجتمعي شفاف، وليس عن قرارات إدارية أحادية.



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