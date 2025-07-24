37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 37 فرصة عمل جديدة في مجالات مهنية متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب مجزية تتراوح ما بين 290 و500 دينار أردني، وذلك بحسب طبيعة كل وظيفة.

وأوضح الوزير أن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط الرسمي: هنا.

وأكد أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص الوزارة على فتح أسواق عمل خارجية للكوادر المصرية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

من جانبها، كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المتاحة تشمل:

عدد (2) عامل إنشاءات

عدد (3) عمال بمصنع شيكولاتة، بشرط الخبرة في صناعة الشيكولاتة الدرّاجية والملبّس، وتحميص وصيانة الماكينات

عدد (16) عاملًا في مجال تربية دواجن بيّاض، بشرط وجود خبرة

عامل مكبس طوب، بشرط خبرة في تحميل وتنزيل الطوب الأسمنتي

عدد (8) عمال إنتاج في الصناعات الغذائية، مع ضرورة توافر خبرة

عدد (2) عامل بمصنع ملابس، بخبرة في خياطة القمصان والألبسة المهنية

عامل ماكينة طباعة، بخبرة في تشغيل ماكينات الطباعة "فليكسو"

عدد (2) عامل في مطبعة، بخبرة في آلات الطباعة

عدد (2) عامل منشار حجر

وأكد جبران أن الوزارة مستمرة في التوسع بمجالات التشغيل الخارجي، مشددًا على أهمية استيفاء جميع شروط التقديم لضمان اختيار الأكفأ لشغل هذه الوظائف.

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