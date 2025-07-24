كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية في القرى والمدن والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من 114 مدينة و11 منطقة امتداد عمراني و1391 قرية من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه جارٍ تنفيذ المخططات التفصيلية لعدد 37 مدينة و51 منطقة امتداد عمراني بالمدن، و221 قرية بالمحافظات، وبذلك بلغت نسبة تنفيذ المخططات التفصيلية للمدن المستهدف إعدادها من خلال البروتوكول 75% ونسبة 86% للقرى.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية لتقرير من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة ملف المخططات التفصيلية والاستراتيجية بالمحافظات، حيث تم خلال العام المالي 2024/2025 الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 24 مدينة بعدد 8 محافظات وعدد 4 أحياء بمدينة الجيزة وعدد ( 107 قرية ) بعدد ( 4 محافظات ) .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المخططات التفصيلية التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لـ (24) مدينة تتضمن، مدن ( الحوامدية – الصف- أطفيح ) بالإضافة إلى أحياء ( الوراق – العجوزة – المنيرة الغربية – إمبابة ) بمحافظة الجيزة، و مدينة ( الخانكة ) بمحافظة القليوبية ، ومدن ( الجمالية – أجا – تمى الامديد – جمصة – الكردي ) بمحافظة الدقهلية ، ومدن ( القنطرة غرب ، التل الكبير ، القصاصين ) بمحافظة الإسماعيلية ، ومدينة ( أبورديس ) بمحافظة جنوب سيناء ومدن (الفشن ، ناصر ، الواسطى ) بمحافظة بنى سويف ، ومدن ( الفتح ، أبو تيج ، أبنوب ، صدفا ) بمحافظة أسيوط، ومدن ( مغاغة ، دير مواس ، أبو قرقاص ، ملوى ) بمحافظة المنيا وذلك إضافة إلى (107 ) قرية بمحافظات الجيزة ، الدقهلية ، الوادي الجديد والفيوم.

وأشارت د.منال عوض، إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظي بأهمية كبيرة لدوره المهم في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهتم بالحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات .

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