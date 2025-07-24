وافق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على تعديل القرار الخاص بالترقيات الفنية للأطباء، بأحقية الأطباء الحاصلين على الماجستير في الترقية إلى درجة استشاري بعد 10 سنوات.

وبحسب خطاب الوزارة الموجه إلى قطاعات ومديريات الوزارة، فإن وزير الصحة وافق على إضافة مادة إلى القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2016، تتيح للأطباء الحاصلين على درجة الماجستير الترقية إلى درجة استشاري بعد قضاء عشر سنوات في الخدمة، وذلك بعد سبق أن قصر القرار الحصول على درجة الدكتوراة أو الزمالة للترقية لدرجة استشاري وتم حرمان الحاصلين على الماجستير.

ونص التعديل إضافة فقرة تنص على أنه "من حصل على ماجستير وعمل عملًا فعلياً لمدة 10 سنوات بوظيفة أخصائي دون الحصول على أية إجازات أو انتدابات أو جزاءات تحول دون ممارسته العمل، وبناءً على تقرير لجنة التقييم الفني إلى الفصل الرابع من القرار".

وطالب الخطاب باستلام طلبات الترقيات من الأطباء ورفعها على المنظومة الإليكترونية.

هذا التعديل يعد خطوة مهمة لإعادة الحق لقدامى الأخصائيين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، وهو المطلب الذي سبق أن نادت به نقابة الأطباء، بالنظر لأن معظم الأخصائيين القدامى قد حصلوا على الماجستير ولم تتح لهم فرصة الحصول على الدكتوراة أو الزمالة المصرية.

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