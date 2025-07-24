"السبكي" يبحث مع "Abbott" نقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ألفريدو أرمينجول، نائب رئيس شركة Abbott العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير علاج أمراض القلب، نقل وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتنمية المهارات الطبية والبحثية، بما يواكب المعايير العالمية.

وأوضح أكد الدكتور أحمد السبكي أن اللقاء شهد مناقشة فرص التعاون في نقل أحدث تقنيات التدخلات القلبية الدقيقة، وعلى رأسها تقنية القسطرة القلبية لاستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) الجيل الثالث، مشيرًا إلى بدء أولى ورش العمل التدريبية للفرق الطبية التابعة للهيئة على هذه التقنية المتقدمة في أغسطس 2025، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في علاج أمراض القلب بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأضاف "السبكي"، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية كان لها السبق في إدخال هذه التقنية إلى مصر، حيث تُعد أول جهة في القطاع الحكومي أجرت تدخلات قلبية متقدمة باستخدام تقنية TAVI، وذلك من خلال أول عملية ناجحة أجريت بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، أحد مستشفيات الهيئة، ما يعكس ريادة الهيئة في تبني أحدث التقنيات الطبية عالميًا.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه تم خلال اللقاء بحث إنشاء مركزي تميز لعلاج أمراض القلب بالتعاون مع شركة Abbott، أحدهما بمجمع السويس الطبي والآخر بمستشفى النيل بأسوان، وذلك في إطار خطة الهيئة للتوسع في إنشاء مراكز التميز التخصصية في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستكمل "السبكي"، أنه تم أيضًا بحث سبل التعاون في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات البشرية، ودعم برامج الزمالة الطبية والبحثية، خاصة من خلال التعاون مع جامعة Kiel الألمانية، بما يسهم في تطوير أداء الكوادر الطبية المصرية وتأهيلها وفقًا لأحدث النظم التدريبية العالمية.

من جانبه، أعرب ألفريدو أرمينجول، نائب رئيس شركة Abbott لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن سعادته بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا تطلع الشركة إلى تعميق شراكتها مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، من أجل تطوير منظومة علاج أمراض القلب في مصر، ونقل أحدث تقنيات التدخلات القلبية المتقدمة إلى مستشفياتها.

وأضاف "أرمينجول"، أن شركة Abbott تعتبر مصر من الأسواق الاستراتيجية ذات الأولوية، نظرًا لما تمتلكه من إرادة سياسية قوية لتطوير القطاع الصحي وبنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وقال: "شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في دعم أنظمة الرعاية الصحية المستدامة، وملتزمون بنقل الخبرات والتقنيات إلى الكوادر الطبية المصرية، ودعم برامج الزمالة والتدريب بالتعاون مع جامعة Kiel ومراكز التميز بالهيئة".

شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي للتخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتور مازن علاء الدين، رئيس الوحدة المركزية للاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية.

فيما شارك اللقاء من جانب شركة Abbott، الدكتور غاربيل معوض، المدير العام للأسواق الناشئة، والسيد محمود صالح، المدير الإقليمي لشمال وشرق أفريقيا، ومن جانب الشريك المحلي لـ Abbott في مصر، شركة Temco، ثروت رشاد، العضو المنتدب لشركة Temco، والسيد أحمد أبو النصر، المدير العام للشركة.

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