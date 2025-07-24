"تطوير التعليم" يطلق مبادرة وطنية لاكتشاف وتمهين المواهب

كتب- محمد نصار:

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الفنون، لإطلاق مبادرة وطنية غير مسبوقة لاكتشاف وتمهين المواهب، وذلك ضمن مشروع "مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين – Skill Up-21"، أحد المشروعات الرائدة التي ينفذها الصندوق.

تهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات الفنية والإبداعية والرياضية، واحتضانها عبر منظومة متكاملة تشمل التدريب والتقييم والدعم الفني والتقني والمالي، بما يضمن تحويل هذه الطاقات إلى مسارات مهنية مستدامة أو مشروعات ريادية، تستفيد منها مختلف الفئات العمرية.

من جانبها، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المبادرة تعكس إيمان الدولة العميق بقيمة الموهبة كعنصر محوري في بناء اقتصاد إبداعي ومجتمع منتج، مشيرة إلى أن التعاون مع أكاديمية الفنون وعدد من مؤسسات الدولة والجامعات يمنح المبادرة قوة تنفيذية ومصداقية كبيرة على أرض الواقع.

وأضافت أن المبادرة تُعد منصة وطنية مفتوحة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مجالات مثل التمثيل والغناء والموسيقى والفنون التشكيلية والابتكارات الرياضية، وتهيئة بيئة حاضنة تُمكنهم من التطور المهني، مؤكدة أن التسجيل سيتم إلكترونيًا عبر استمارات وصفحات المبادرة الرسمية، وأن المشاركين سيخضعون لتقييم احترافي على يد نخبة من الخبراء، يلي ذلك تقديم برامج تدريبية مكثفة للمتميزين، تمهيدًا لتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية مدعومة.

وأكدت أن هذه المبادرة تمثل دعوة مفتوحة لكل موهوب في مصر للإيمان بقدراته والسعي نحو مستقبل مهني يبنى على المهارة والمعرفة والتدريب الجاد.

وفي السياق ذاته، صرحت د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أن الأكاديمية ستسخّر كافة إمكاناتها البشرية والمادية بالقاهرة والإسكندرية، بما يشمل استوديوهات التدريب وقاعات العروض والمختبرات الفنية، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة وخبراء الفنون في مختلف التخصصات، لتقديم الدعم الكامل للمبادرة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية ستتعاون أيضًا مع قصور الثقافة والجامعات الإقليمية لاكتشاف ورعاية المواهب على مستوى المحافظات، وتقديم خدمات التدريب والتقييم في أماكن تواجدهم، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في دور الأكاديمية كمؤسسة وطنية معنية ببناء الإنسان المصري عبر أدوات الفن والإبداع.

من جانبها، أوضحت د. رانيا نخيل، مدير مشروع المبادرة، أن الهدف الأساسي هو بناء جسر حقيقي بين الموهبة وسوق العمل، من خلال تصميم مسارات تدريب وتأهيل وفقًا للمعايير الدولية في مجالات الفنون والرياضة والإبداع، بما يُمكن الشباب من تطوير مهاراتهم وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام أو مشروعات ريادية ناجحة.

وأضافت أن الفريق المعني بالمشروع سيعمل على إعداد خريطة وطنية للمواهب، وربطها بمؤسسات التوظيف والتمويل والرعاية، ضمن منظومة متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اقرأ أيضًا:

حقيقة بيع مناطق بوسط البلد.. رئيس الوزراء يوضح

أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية

توجيه من السيسي للحكومة بشأن متأخرات الشركاء الأجانب