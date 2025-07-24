القاهرة تسجل 40 درجة.. استمرار الموجة شديدة الحرارة وتحذير من الأرصاد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 43 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وأضافت: نظرًا لشدة الحرارة، يُنصح باتباع الإرشادات التالية للحفاظ على سلامتكم:

1- تجنُّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 5 مساءً.

2- الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتعويض فقدان الجسم للسوائل.

3- ارتداء ملابس قطنية وخفيفة وفضفاضة تساعد على التهوية.

4- استخدام غطاء للرأس (قبعة أو شمسية) عند الاضطرار للتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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