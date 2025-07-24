كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اتصالين هاتفيين بكل من الطالب إبرام يوسف، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي رياضة بمدارس STEM، والطالبة سلمى وليد، الحاصلة على المركز السابع على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية، مهنئًا إياهما على تفوقهما وتمثيلهما المشرف لمحافظة الجيزة.

وخلال المكالمتين، أعرب عطية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن التفوق الذي حققه الطالبان هو نتاج اجتهاد متواصل، ودعم من الأسرة والمعلمين، مشددًا على أن هذا التميز لا يُعد مجرد نجاح فردي، بل يُمثل مصدر إلهام ورسالة أمل لكل الطلاب في مصر.

كما وجّه وكيل الوزارة رسالة تقدير خاصة لأولياء الأمور والمعلمين الذين كان لهم دور فاعل في دعم ورعاية الطلاب، مشددًا على أن مديرية التعليم بالجيزة تضع التفوق والموهبة في صدارة أولوياتها، وستواصل تقديم كل أشكال الدعم للطلاب المتفوقين في مختلف التخصصات.

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