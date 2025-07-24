كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

توجيه عاجل من مدبولي للحكومة بشأن أسعار السلع والمنتجات الغذائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تقرير البنك المركزي الأخير أكد استقرار الأوضاع.

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أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه ثوابت في السياسة المصرية ورؤية القيادة السياسية بين الدولتين.

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توجيه من السيسي للحكومة بشأن متأخرات الشركاء الأجانب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه التقى الرئيس السيسي مع وزير البترول والثروة المعدنية، وتم عرض كل ما يتم في قطاع البترول والثروة المعدنية.

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حقيقة بيع مناطق بوسط البلد.. رئيس الوزراء يوضح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تستهدف عملية البيع، وأن "حسن إدارة الأصول" يعني تحقيق أعلى عائد من الأصول المملوكة للدولة سواء بشراكات مع القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، أو مثل بعض الشركات اللي عملناها بندخل معانا الشريك الأجنبي أو المستثمر علشان نرفع رأس المال وبالتالي بيدخل بنسبة في هذا الموضوع.

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السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفيًا سبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

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الشركات طلبت رفعها.. تصريحات مهمة من رئيس الوزراء بشأن أسعار الأدوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد الأزمة الاقتصادية كانت أسعار الأدوية منخفضة بصورة كبيرة، واتفقنا مع شركات الأدوية على الزيادة المتدرجة للأسعار والمنتجات وآخر جزء تم تنفيذه كان من أشهر قليلة.

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هل تفتح إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة خلال موسم الأمطار؟

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن بحيرة سد النهضة تقترب من بلوغ الحد الأقصى من التخزين، في ظل استمرار موسم الأمطار لعام 2025، مما يثير تساؤلات بشأن احتمالية فتح بوابات المفيض خلال الفترة المقبلة.

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مدبولي: محطة الضبعة النووية ستولد كهرباء تعادل ضعف طاقة السد العالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الميزة في مشروع الضبعة النووية أنه مع اكتمالها ستولد طاقة أكثر من ضعف الطاقة الكهربائية التي يولدها السد العالي.

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أول رد من نجل الشهيد أحمد منسي على أنباء حصوله على 90% بالثانوية

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن حمزة المنسي، نجل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قد حصل على مجموع 90% في نتيجة الثانوية العامة 2025.

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شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة ورياح.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 24 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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تحذير للشركات السياحية بشأن السائقين والكيانات الوهمية

أصدر الاتحاد المصري لشركات السياحة (E.T.A.A.) الكتاب الدوري رقم 195 لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين للشركات وأعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، متضمنًا توجيهات وتحذيرات عاجلة تتعلق بتنظيم نشاط النقل السياحي ومواجهة الكيانات غير القانونية.

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