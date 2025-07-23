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علاء فاروق: وزارة الزراعة كانت "عجوزة" ونعيد هيكلتها الآن

11:47 م الأربعاء 23 يوليه 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم البدء في إعادة هيكلة الوزارة التي وصفها بأنها كانت "عجوزة"، ولم تتغير كفاءاتها منذ سنوات، موضحًا أن 85% من كبار السن لم يعودوا موجودين الآن، وتم إدخال كوادر شابة مع الاحتفاظ بالخبرات.

وأشار وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أنه أصدر أكثر من 55 قرارًا وزاريًا لتنظيم العمل وتحسين الأداء، وقال: "نطلع على الشكاوى بشكل مستمر ونركز على الإنتاجية، وتطوير البذور، والاستنباط، والبحث العلمي".

وشدد وزير الزراعة، على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي، وزيادة الحقول الإرشادية، والعمل على تحسين الإرشاد الزراعي، خاصة لصغار المزارعين الذين يعملون بالفطرة، متابعا: "عندنا مشكلة إدارة موارد ولابد من تغيير الثقافة وهو جزء من إدارة الموارد، هناك عوامل تؤدي لأن يكون المواطن حريص على الدعم الذي تقدمه الدولة له، نزيد 2.5 مليون مواطن كل سنة والمواطن لازم يدير موارده بطريقة صحيحة".

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