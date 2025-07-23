وزير الزراعة: تحديث المعدات الزراعية ساهم في مضاعفة إنتاج القمح

كتبت -داليا الظنيني:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدخال الميكنة الحديثة ساهم في مضاعفة إنتاج القمح، موضحًا أن هناك طفرة في الإنتاج تعود إلى تحديث المعدات الزراعية التي كانت في السابق متهالكة وغير صالحة للاستخدام.

وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه تم تحديث المعدات بالتنسيق مع عدد من الجهات، وتم شراء معدات جديدة بأكثر من 500 مليون جنيه بهدف التوسع في استصلاح الأراضي وتوفير بيئة زراعية مناسبة تُسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية مواصلة دعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن هذا التحديث يعزز من كفاءة العمل الزراعي، ويرفع من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي، ونوه بأن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي.

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