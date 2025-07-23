كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نجاح إجراء 32 عملية جراحية كبرى في جراحات المخ والأعصاب واستعدال العمود الفقري وأورام المخ المتقدمة، بمشاركة 3 من كبار الخبراء الدوليين من جامعات مرموقة عالميًا، إلى جانب الكوادر الطبية المصرية المتخصصة، لأول مرة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية أن محافظة بورسعيد شهدت تنفيذ 11 عملية جراحية دقيقة في تخصصات أورام المخ وأورام النخاع الشوكي باستخدام تقنية الملاح الجراحي الحديثة، وأُجريت العمليات داخل مستشفى السلام التابع للهيئة، في إطار ورشة عمل متقدمة شارك فيها الفريق الطبي المصري بقيادة الدكتور حمدي النبوي، رئيس أقسام المخ والأعصاب بهيئة الرعاية الصحية وعضو المجلس الاستشاري الطبي والدكتور طه عادل، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وبمشاركة الخبير الكوري البروفيسور Se-Hoon Kim، رئيس قسم جراحة الأعصاب بجامعة كوريا، وأحد القادة البارزين بالجمعية الدولية للعمود الفقري (AO Spine)، وتركزت الحالات على استئصال أورام المخ العميقة وأورام النخاع الشوكي، مع استخدام الميكروسكوب الجراحي المتقدم، وأجهزة شفط الأورام، والمراقبة العصبية الدقيقة أثناء الجراحة.

وتابع البيان: تم إجراء 11 عملية جراحية معقدة في تخصص جراحات العمود الفقري والانزلاقات الغضروفية وأورام الفقرات العنقية داخل مجمع السويس الطبي، وبمشاركة الفريق الطبي المصري بقيادة الدكتور عبد الحفيظ شهاب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور حسام النعماني، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنوفية، وشارك في الورشة الخبير التركي البروفيسور Onur Yaman، أستاذ جراحة العمود الفقري ورئيس جمعية العمود الفقري للشرق الأوسط (Middle East Spine Society)، أحد أبرز المتخصصين في جراحات العمود الفقري المتقدمة باستخدام المناظير الدقيقة، وتم استخدام مناظير العمود الفقري وأجهزة مراقبة الأعصاب خلال الجراحة، وفقًا لأحدث الممارسات الطبية العالمية.

واستكمل: شهدت مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر تنفيذ 10 عمليات متقدمة في استئصال أورام قاع الجمجمة باستخدام مناظير المخ والمناظير القاعدية المتقدمة، في واحدة من أدق تخصصات جراحة المخ والأعصاب.

قاد الفريق المصري الدكتور عمرو السمان، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنوفية، والدكتور محمد السنافيرى، مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، بمشاركة الدكتور أحمد رفعت الشتري أخصائي جراحات ومناظير المخ والأعصاب.

فيما شارك ضمن الفريق الإسباني الخبير العالمي البروفيسور Joequim Ensenat Nora، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كلينيك الجامعي في برشلونة ومؤسس منظمة ETOS العالمية لجراحات قاع الجمجمة، وشملت العمليات حالات معقدة بالغدة النخامية وأورام متقدمة بقاع الجمجمة، وتم تنفيذها باستخدام تقنيات المنظار الجراحي المتقدم والملاح الجراحي وأجهزة المراقبة العصبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الخبراء الدوليين شاركوا في 32 ورشة جراحية بالمحافظات الثلاث، بالتزامن في تخصصات دقيقة لجراحات المخ والأعصاب، وذلك على مدار 3 أيام متتالية داخل منشآت الهيئة بمحافظات بورسعيد، السويس، والأقصر، وهو ما يمثل إضافة نوعية كبرى لمنظومة التدريب السريري ونقل الخبرات العالمية المتقدمة إلى مستشفيات الهيئة، حيث شاركت فرق من كوريا وتركيا وإسبانيا في تنفيذ ورش جراحية دقيقة، ما يعزز التميز الطبي في التخصصات الدقيقة ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى الفرق الطبية المصرية.

وأضاف السبكي، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج صحي متطور، يقوم على التميز الإكلينيكي والتكامل المعرفي، ويعزز من قدرات الكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة، وذلك من خلال الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية. وأضاف أن ورش العمل الجراحية الكبرى بالتزامن في محافظات بورسعيد والسويس والأقصر تمثل انطلاقة حقيقية نحو تأسيس مراكز تميز إقليمية داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتبادل الخبرات هو الركيزة الأساسية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.