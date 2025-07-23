هل تفتح إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة خلال موسم الأمطار؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن بحيرة سد النهضة تقترب من بلوغ الحد الأقصى من التخزين، في ظل استمرار موسم الأمطار لعام 2025، مما يثير تساؤلات بشأن احتمالية فتح بوابات المفيض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شراقي، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن بحيرة السد لم يتبق على امتلائها الكامل سوى مترين فقط، وهو ما يعادل قرابة 4 مليارات متر مكعب من المياه، مؤكدًا أن كميات الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع القادم قد تمكن إثيوبيا من تخزين الكمية المتبقية.

وأضاف أن إثيوبيا تهدف إلى إجراء اختبار تجريبي للممر الأوسط للسد، وهو أمر لا يمكن تنفيذه إلا في حال امتلاء البحيرة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن هذا الشرط بات قريبًا من التحقق.

وفيما يتعلق بإمكانية فتح بوابات المفيض، رجّح شراقي أن تقوم السلطات الإثيوبية بفتحها عقب انتهاء الاختبار التجريبي للممر الأوسط، بهدف خفض منسوب المياه وضمان سلامة السد الإنشائية، في ظل تدفق كميات كبيرة من الأمطار.

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