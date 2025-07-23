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أول رد من نجل الشهيد أحمد منسي على أنباء حصوله على 90% بالثانوية

10:16 م الأربعاء 23 يوليه 2025

حمزة أحمد المنسي

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أول رد من نجل الشهيد أحمد منسي على أنباء حصوله على 90% بالثانوية

كتب- أحمد الجندي:

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن حمزة المنسي، نجل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قد حصل على مجموع 90% في نتيجة الثانوية العامة 2025.

ونفى "حمزةالمنسي"، في منشور عبر حسابه الشخصي على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تم تداوله مؤكدًا أنه لم ينتهِ بعد من المرحلة الثانوية، قائلًا: "في خبر انتشر إني خلصت تالتة ثانوي وجبت 90% بس أنا لسة فاضل سنة".

وتابع: إن شاء الله تبقى بشرة خير وشكرًا لكل حد دعالي وقال كلمة كويسة.

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