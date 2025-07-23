شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة ورياح.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 24 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس يشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 4) درجة.

وأوضحت أن حالة طقس الخميس تشهد شبورة مائية من 4: 8 صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على بعض شواطئ (السلوم - مطروح) وسرعة الرياح (30: 45) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5: 2) متر، وتكون حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 1) متر، فيما تكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 1) متر.

درجات الحرارة المتوقعة (الصغرى - العظمى - المحسوسة) في مختلف المناطق:

تفاصيل درجات الحرارة في المحافظات:

القاهرة الكبرى

العظمى: 40 درجة مئوية.

المحسوسة: 42 درجة مئوية.

الصغرى: 28 درجة مئوية.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة

العظمى: 39 درجة مئوية.

المحسوسة: 41 درجة مئوية.

الصغرى: 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

العظمى: 37 درجة مئوية.

المحسوسة: 42 درجة مئوية.

الصغرى: 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

العظمى: 36 درجة مئوية.

المحسوسة: 39 درجة مئوية.

الصغرى: 25 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

العظمى: 41 درجة مئوية.

المحسوسة: 43 درجة مئوية.

الصغرى: 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد

العظمى: 43 درجة مئوية.

المحسوسة: 45 درجة مئوية.

الصغرى: 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد

العظمى: 45 درجة مئوية.

المحسوسة: 44 درجة مئوية.

الصغرى: 29 درجة مئوية.

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