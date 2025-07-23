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إجراء من "السياحة" لدعم الشركات وتعزيز الرقابة

09:53 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الاتحاد المصري لشركات السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الاتحاد المصري لشركات السياحة كتابًا دوريًا هامًا وعاجلاً برقم (194) لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين للشركات وأعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

يأتي هذا الكتاب في إطار التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين الغرفة والوزارة لرعاية مصالح الشركات السياحية. ويهدف إلى تفعيل العمل والإحاطة، حيث تم تخصيص وسيلة للتواصل السريع مع مركز تتبع المركبات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وذلك للرد على أية استفسارات من الشركات بخصوص المنظومة المتتبعة للمركبات.

وقد أشار الكتاب إلى إمكانية التواصل والاستعلام عبر رمز الاستجابة السريع (QR CODE) المرفق في الكتاب.

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