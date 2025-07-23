تحذير للشركات السياحية بشأن السائقين والكيانات الوهمية

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الاتحاد المصري لشركات السياحة (E.T.A.A.) الكتاب الدوري رقم 195 لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين للشركات وأعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، متضمنًا توجيهات وتحذيرات عاجلة تتعلق بتنظيم نشاط النقل السياحي ومواجهة الكيانات غير القانونية.

وأوضح الاتحاد أن هذا الكتاب يأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري السابق رقم 184 لسنة 2025، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار لحماية مصالح الشركات السياحية، والحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه تم الاتفاق مع الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بعض الكيانات التي تنتحل صفة الانتساب لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة دون وجه حق، وتم التأكد من عدم صحة تلك الانتسابات، وسيتم إلزام الأشخاص المسجلين في سجلات الوزارة والغرفة بتقديم إقرارات قانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم والشركات التابعة لهم.

وفي السياق ذاته، وجّه الاتحاد تحذيرًا شديد اللهجة إلى جميع الشركات العاملة في نشاط النقل السياحي، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها:

تسجيل السائقين لدى الجهات المختصة، بما في ذلك إجراء الكشف الطبي وإتمام الدورات التدريبية المطلوبة، والحصول على كارنيه الغرفة.

الامتناع التام عن تشغيل سائقين غير مسجلين في سجلات وزارة السياحة أو الغرفة، تحت أي ظرف.

وأكد الاتحاد أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقود إلى عدم الاعتراف بعضوية الشركة أو السائق أو المركبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إلغاء ترخيص المركبة ووقف نشاط الشركة مؤقتًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، والقانون رقم 27 لسنة 2023، والقرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل السياحي.

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