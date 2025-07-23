كتبت – داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى إن ثورة 23 يوليو كانت نقطة تحول أعادت مصر إلى شعبها، بفضل الضباط الأحرار الذين قادوا هذه الحركة ونجحوا في إنهاء الاستعمار واسترداد الوطن.

أكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن ثورة يوليو قدمت للمصريين دروسًا مستفادة لتفادي الأخطاء، موضحًا أن الجمهورية الجديدة، التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، تسير بخطى ثابتة وفق رؤية تنموية طموحة.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في مواجهة الإرهاب بفضل وحدة الصف بين الجيش والشرطة والمواطنين، مشددًا على أن الرئيس السيسي وجّه خلال كلمته بمناسبة ذكرى الثورة اليوم الأربعاء، رسائل طمأنة تتعلق بقانون الإيجار القديم، قائلاً إن الدولة لن تتخلى عن حق المواطنين في السكن الآمن، لا سيما بعد نجاحها في القضاء على العشوائيات.

وأضاف الإعلامي أن الرئيس السيسي أوفى بجميع تعهداته منذ بداية فترته الرئاسية، ومن أبرزها حل أزمة العشوائيات، وإنهاء مشكلة الغاز، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بشكل جذري.

كما لفت موسى إلى أن بعض الدول ما زالت تعاني من غياب الاستقرار ووجود ميليشيات مسلحة، في حين أن مصر استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم المحاولات المستمرة لخلق أزمات داخلية وتشويه ما تحقق من إنجازات.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الرئيس السيسي يثني دومًا على الشعب المصري ودوره في حماية الدولة، مشيرًا إلى أن محاولات بث الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن باءت بالفشل بفضل وعي المواطنين.

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