هل الأزهر ولي الأمر في الدين؟ رد صادم من د.سعد الهلالي

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ثوابت الدين لا تتغير تحت أي ظرف أو بأي ذريعة، لأن الثوابت يستحيل تدميرها.

وقال الهلالي خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت)؛ أن المؤسسات الدينية هي صناعة بشرية تم تقديمها على أنها مؤسسات علمية، كونها تتحول إلى صاحبة الرأي الوحيد أو الأصوب فهذا يعبر عن المتحدث عضو المؤسسة أو رئيسها وليس عن المؤسسة نفسها.

وحول دور مؤسسة الأزهر وهل هي ولي الأمر في الدين أم لا، أضاف الهلالي: الأزهر ولي الأمر في الأمانة العلمية، وليس ولي الأمر في الدين نفسه، لأن هناك مصنفات دينية صدرت قبل إنشاء الأزهر الشريف نفسه.

وتابع الهلالي: المذاهب الدينية جاءت قبل إنشاء الأزهر، وهو مكان تجميع معلومات وهو يعلم طلبته ذلك.

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبداللطيف وغيرها من القضايا.

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