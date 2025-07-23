مدبولي: محطة الضبعة النووية ستولد كهرباء تعادل ضعف طاقة السد العالي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الميزة في مشروع الضبعة النووية أنه مع اكتمالها ستولد طاقة أكثر من ضعف الطاقة الكهربائية التي يولدها السد العالي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تؤمن بذلك مصدر دائم ومستدام للطاقة.

وأوضح: أن مصر هي من تتحمل التكلفة الاستثمارية، ولكن بعد ذلك لن تحتاج بترول أو غاز للتشغيل، وبالتالي حتى الدراسة المالية والاقتصادية تظهر كيف سيستعيد هذا المشروع التكلفة الاستثمارية على مدى زمني محدد من إنتاج الكهرباء.

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