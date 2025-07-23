الشركات طلبت رفعها.. تصريحات مهمة من رئيس الوزراء بشأن أسعار الأدوية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد الأزمة الاقتصادية كانت أسعار الأدوية منخفضة بصورة كبيرة، واتفقنا مع شركات الأدوية على الزيادة المتدرجة للأسعار والمنتجات وآخر جزء تم تنفيذه كان من أشهر قليلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدواء سلعة استراتيجية وستظل مدعومة بصورة كبيرة من الدولة والقطاع الخاص، وهناك وتوافقات على الأسعار تحدث في إطار أن الحكومة لا تريد لهذه الشركات أن تخسر وتتوقف على الإنتاج.

وأوضح: أن الشركات تطلب على مدار الوقت أن ترتفع الأسعار ولكن الحكومة يكون لديها رؤية في استقرار سوق الدواء وتتحرك في هذا الإطار لضمان تواجد الدواء بكميات للمواطنين، ونعمل على هذا القطاع.

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