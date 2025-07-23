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منصة لحجز الوحدات البديلة.. تصريحات جديدة لمدبولي بشأن الإيجارالقديم

08:33 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتفعيله بشكل منظم وفعّال.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ستُطلق خلال الفترة المقبلة منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ضمن خطة الدولة لتوفير حلول متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، وتخفف من آثار تطبيق القانون الجديد.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا تدريجيًا للآليات الجديدة، مع إتاحة بدائل مناسبة تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني.

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