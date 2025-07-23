أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه ثوابت في السياسة المصرية ورؤية القيادة السياسية بين الدولتين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن في مصر بالأخص، فإن العلاقة مع المملكة العربية السعودية استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير وتشاركنا في العديد من القضايا والتحديات، والأهم توافق الرؤى في التعامل مع هذه التحديات والقضايا التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح: أنه على مستوى القيادة السياسية في البلدين، فإن العلاقات شديدة التميز ومنعكسة على التواصل على المستوى الحكومي، ولست بحاجة للحديث عن المستوى الشعبي، قائلًا:"المواطن المصري بالنسبة له المملكة علاقة أشقاء وأخوة وترابط في أشياء كثيرة، وهذه ثوابت راسخة لدينا".

وشدد على أن مصر لن تسمح بمحاولات من شأنها أن تحدث توتر في العلاقات، قائلًا:"نعم يحدث محاولات، وهذا ما كنت أتحدث عليه، والسوشيال ميديا التي تروج لهذا الكلام من خارج مصر والمملكة تحاول تصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات، ولن نسمح بأن هذه العلاقات الأخوية الراسخة أن تتأثر بالسلب إلى أن يرث الله الأرض".

وتابع: مصر والسعودية جناحي الأمة العربية والإسلامية، ومن مصلحة بعض الأطراف جعل هذه العلاقة متوترة.

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