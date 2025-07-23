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حقيقة بيع مناطق بوسط البلد.. رئيس الوزراء يوضح

08:22 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تستهدف عملية البيع، وأن "حسن إدارة الأصول" يعني تحقيق أعلى عائد من الأصول المملوكة للدولة سواء بشراكات مع القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، أو مثل بعض الشركات اللي عملناها بندخل معانا الشريك الأجنبي أو المستثمر علشان نرفع رأس المال وبالتالي بيدخل بنسبة في هذا الموضوع.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن ما يتداول عن بيع مناطق بوسط البلد: هناك مباني ومناطق ليس من المناسب أن يتم بيعها، وهناك إجراءات تمنع الدولة من بيع هذه الأصول، وليس ممكنًا أن تبيع الدولة أصول تاريخية أو مباني ذات قيمة.

وأوضح: كل هدفنا أن نحسن الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها.

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الدكتور مصطفى مدبولي بيع مناطق بوسط البلد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي رئيس مجلس الوزراء
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