تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن معبر رفح واتفاق وقف إطلاق النار

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أي لقطات تُظهر معاناة أشقائنا في غزة اليومية تؤثر فينا جميعًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتشارك معهم المصير، وهناك صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء مع أهالينا في قطاع غزة.

وأوضح: أؤكد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، منذ بدء الصراع الأخير في 7 أكتوبر 2023، بعد اندلاع الحرب بأيام قليلة أكد الرئيس السيسي صراحة أن مصر ترفض تمامًا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة وأن مصر ترفض أي إجراء لتصفية القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي أكد في كل اجتماع على ثوابت الموقف المصري في هذا الأمر.

وتابع: مصر انخرطت منذ اليوم الأول في التفاوض والوساطة بين الطرفين لإيقاف إطلاق النار، ونجحنا في الاتفاق الأول بشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى هذه اللحظة لم تتوقف مصر عن جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر بمشاركة قطر، حتى ننتقل للنقطة الأهم والتي تبنتها مصر أيضًا وهي إعادة إعمار غزة، والحفاظ على الأشقاء المصريين في غزة.

وأكمل: عرضنا مسبقًا خطة إعادة الأعمار وتم تبنيها من الدول العربية والإسلامية؛ فأصبحت خطة عربية إسلامية، ومصر كانت دائمًا تبادر في هذا الموضوع.

كما تابع: منفذ رفح لم يغلق يومًا واحدًا من الجانب المصري، وفي الأوقات التي كان الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب الآخر من المنفذ كانت كل المساعدات والإعانات تدخل، و80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة كانت مساهمة من الدولة المصرية والمجتمع المدني في مصر وذلك على الرغم من الجهود التي قامت بها الدول الأخرى بإمكانياتها الأكبر من مصر.

كما أكمل: مصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني وأسرهم، وليس فقط الجريح بل الأسرة بالكامل، وهم ضيوف كرام داخل أراضي الدولة المصرية.

واختتم: من ناحيتنا المعبر مفتوح ونبذل جهدنا في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة، ولن نتوانى يومًا عن تقديم هذه الخدمات لأشقائنا وأهالينا في فلسطين وقطاع غزة.

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