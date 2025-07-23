توجيه من السيسي للحكومة بشأن متأخرات الشركاء الأجانب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه التقى الرئيس السيسي مع وزير البترول والثروة المعدنية، وتم عرض كل ما يتم في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أنه كان هناك حرص شديد على عرض الموقف الكامل للشركات والمشروعات مع الشركاء الأجانب وموعد دخولها الخدمة على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح، أن ذلك في إطار زيادة ثقة الشركاء الأجانب في الاقتصاد المصري، والتزام مصر الكامل بالفاتورة الشهرية ومستحقات هذه الشركات.

وتابع: الرئيس السيسي وجه الحكومة بالالتزام بسداد الفاتورة الشهرية وإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب وأن تكون أولوية قصوى؛ لأن ذلك يزيد من ثقتهم في الوضع الاقتصادي.

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