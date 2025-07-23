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مدبولي يكشف موعد تشغيل أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية

08:01 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع محطة الضبعة النووية سيتم بدء تشغيل أول مفاعل فى النصف الثاني من عام 2028.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الخطة والتسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل سيكون في النصف الثاني من عام 2028.

وأوضح: سيكون بعد ذلك تباعًا دخول الثلاث مفاعلات الأخرى، وبالتالي يتم إضافة 4800 ميجا وات من الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء، وهذا جزء من خطة الدولة لعام 2030 بأن يكون نصيب الطاقة المتجددة 42 % من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصر.

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