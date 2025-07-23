كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية، والتي ستتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتحسين ترتيب مصر في التقارير العالمية ذات الصلة.

هدف استراتيجي لتحسين ترتيب مصر عالميًا

يأتي القرار في إطار ما تمثله المؤشرات الدولية من أداة لقياس فاعلية السياسات العامة وكفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التصنيفات الائتمانية، ودعم التنافسية العالمية للاقتصاد المصري.

مهام اللجنة: رصد وتحليل ورفع الكفاءة

اللجنة ستقوم بـ:

رصد المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بشكل دوري.

متابعة دقة إعداد البيانات والإحصاءات وفقًا للمعايير الدولية.

تعزيز الشفافية والنزاهة في إعداد البيانات.

اقتراح السياسات اللازمة لتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية.

وتشكل اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتضم اللجنة مجموعات عمل فرعية تغطي 10 مجالات رئيسية تشمل:

المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات الائتمانية

بيئة الأعمال والتنافسية

التعليم والابتكار والملكية الفكرية

الحوكمة ومكافحة الفساد

التنمية البشرية

حقوق الإنسان

الاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

البنية التحتية والخدمات اللوجستية

البيئة والمناخ

مؤشرات متعددة الاختصاصات

تجتمع هذه المجموعات بشكل دوري، وتقدم تقاريرها إلى اللجنة الدائمة التي ترفع تقارير نصف سنوية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

وتُعد اللجنة تقارير كل 6 أشهر تتضمن:

ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

مدى التزام الجهات بإرسال البيانات للمنظمات الدولية

تحليل الفجوات وتحقيق الاستفادة من نقاط القوة

اقتراح الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الترتيب الدولي لمصر

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار