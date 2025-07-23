إعلان

الحكومة توافق على مشروع لإدارة محطات السفن السياحية في 3 موانئ

07:40 م الأربعاء 23 يوليه 2025

مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت اسم "شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية" ش.م.م، بهدف تنفيذ مشروع متكامل لبناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 21.2 ألف متر مربع موزعة على ثلاثة مواقع استراتيجية داخل موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 12 مليون دولار.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز عالمية للتجارة واللوجيستيات، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، ضمن خطوط الملاحة والتجارة الدولية.

فرص عمل جديدة ونقلة نوعية في خدمات الركاب

من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في عمليات التطوير والتسويق للموانئ.

كما يعزز المشروع من قدرات قطاع النقل البحري، ويُحدث نقلة نوعية في خدمات الركاب من خلال توفير خدمات الجوازات والجمارك داخل صالات المحطة، وماكينات الصراف الآلي، ومنافذ بيع بالتجزئة تُتاح لصغار المستثمرين، وخدمات نقل الأمتعة، وتنظيم جدول الرحلات البحرية، وتخصيص الأرصفة لسفن الرحلات والعبارات.

من المنتظر أن يسهم المشروع في تنشيط حركة السياحة البحرية، وجعل موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ مركزًا حيويًا لحركة الرحلات السياحية في البحر الأحمر، من خلال قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الركاب، وتوفير بيئة خدمية متطورة تلبي احتياجات السائحين، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء الرحلات السياحية البحر الأحمر شركة مصر إنترناشيونال إدارة محطات السفن السياحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)