الحكومة توافق على مشروع لإدارة محطات السفن السياحية في 3 موانئ

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت اسم "شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية" ش.م.م، بهدف تنفيذ مشروع متكامل لبناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 21.2 ألف متر مربع موزعة على ثلاثة مواقع استراتيجية داخل موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 12 مليون دولار.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز عالمية للتجارة واللوجيستيات، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، ضمن خطوط الملاحة والتجارة الدولية.

فرص عمل جديدة ونقلة نوعية في خدمات الركاب

من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في عمليات التطوير والتسويق للموانئ.

كما يعزز المشروع من قدرات قطاع النقل البحري، ويُحدث نقلة نوعية في خدمات الركاب من خلال توفير خدمات الجوازات والجمارك داخل صالات المحطة، وماكينات الصراف الآلي، ومنافذ بيع بالتجزئة تُتاح لصغار المستثمرين، وخدمات نقل الأمتعة، وتنظيم جدول الرحلات البحرية، وتخصيص الأرصفة لسفن الرحلات والعبارات.

من المنتظر أن يسهم المشروع في تنشيط حركة السياحة البحرية، وجعل موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ مركزًا حيويًا لحركة الرحلات السياحية في البحر الأحمر، من خلال قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الركاب، وتوفير بيئة خدمية متطورة تلبي احتياجات السائحين، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

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