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الحكومة تعتمد أسعار وحدات "بورفؤاد السكني" ويطرحها لمتوسطي الدخل

07:20 م الأربعاء 23 يوليو 2025

اجتماع مجلس الوزراء أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية ضمن مشروع "66 + 53 عمارة" بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمتوسطي الدخل.

وأكد المجلس كذلك على طرح الوحدات السكنية المتاحة بالمشروع للمواطنين من متوسطي الدخل، وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها في مشروعات الإسكان المماثلة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على طرح وحدات سكنية جديدة يمكن تنفيذها على الجزء المتبقي من قطعة الأرض المتاحة بمنطقة "قبلي – محمد مهران" ببورسعيد، على أن يتم تخصيصها للمواطنين المتقدمين بإعلان المحافظة الصادر عام 2013، وغير المستفيدين من وحدات المشروع، بالإضافة إلى المتقدمين بالإعلان الثامن الذي طرحه صندوق الإسكان الاجتماعي، ممن لم تشملهم أولوية التخصيص، والبالغ عددهم 5959 مواطنًا.

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