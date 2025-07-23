الحكومة توافق على تعديل لائحة كليات الصيدلة لمواكبة تطورات سوق العمل

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمتعلقة بتنظيم كليات الصيدلة.

ويهدف هذا التعديل إلى تحديث النظام التعليمي بكليات الصيدلة، بما يُواكب باقي كليات القطاع الصحي في مصر، ويراعي التطورات العلمية والمهنية المستجدة في سوق العمل.

وأكد مجلس الوزراء أن التعديل يستهدف تعزيز الاهتمام بـبرامج التدريب العملي في مواقع العمل، لتأهيل الخريجين بالمهارات والكفاءات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتخريج صيادلة متمكنين من أحدث المفاهيم في مجال الصيدلة والرعاية الصحية.

ويأتي هذا الإجراء أيضًا تماشيًا مع التعديلات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها القانون رقم 90 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، بما يعزز التكامل بين المنظومة التعليمية والتشريعية في هذا القطاع الحيوي.

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار

بكالوريا أم ثانوية عامة؟ بالصور.. بيان مهم لوزارتَي التعليم والتعليم العالي قبل بدء الدراسة