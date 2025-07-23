الحكومة تُعدل أسماء برامج دراسية بفرع جامعة كوفنتري بمصر

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية تحت اسم "جامعات المعرفة الدولية"، التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية داخل مصر.

ويأتي التعديل في إطار التحديثات الدورية التي تجريها الجامعة الأم على برامجها الأكاديمية، حيث يشمل القرار تعديل مسميات عدد من البرامج الدراسية المقدمة داخل مصر لتواكب النسخ المعتمدة دوليًا.

وبموجب القرار، سيتم تغيير مسمى برنامج "بكالوريوس المالية" ليصبح "بكالوريوس المالية والاستثمار"، كما سيتم تعديل "بكالوريوس التسويق الرقمي" إلى "بكالوريوس الدعاية والتسويق الرقمي"، إلى جانب تعديل مسمى "بكالوريوس الحاسبات" ليصبح "بكالوريوس هندسة البرمجيات".

ويُعد هذا الإجراء خطوة في اتجاه تعزيز جودة التعليم الجامعي الدولي داخل مصر، وربطه بأحدث المعايير المعتمدة في الجامعات العالمية.

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