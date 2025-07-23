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الحكومة تعيد تخصيص أراضٍ بالمنوفية والإسكندرية لصالح "التنمية الصناعية"

06:04 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق المناطق الصناعية في عدد من المحافظات.

وأوضح المجلس أن المساحات التي يشملها القرار تقع في محافظتي المنوفية والإسكندرية، وتُخصص لاستخدامها في أنشطة صناعية متنوعة، وتشمل:

قطعة أرض بمساحة نحو 1374.67 فدان تقع في منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

قطعة أرض أخرى بمساحة 864.01 فدان تقريباً، ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 2) بمحافظة الإسكندرية.

بالإضافة إلى قطعة ثالثة بمساحة 433.76 فدان تقريباً بنفس المدينة، في المنطقة الصناعية (المنطقة الحرة 3).

ويأتي القرار في إطار دعم جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير أراضٍ مرفقة وجاهزة للاستثمار، ضمن رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعزيز فرص العمل بالمناطق المستهدفة.

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