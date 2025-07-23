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بتكليف رئاسي.. ضم شهيد مداهمة خلية حسم الإرهابية لصندوق تكريم الشهداء

05:51 م الأربعاء 23 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويأتي القرار تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار نهج الدولة الراسخ في إعلاء قيمة التضحية، وتكريم من قدموا أرواحهم أو أصيبوا خلال أداء واجبهم الوطني.

واستُشهد المهندس مصطفى عفيفي متأثراً بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي نفذته عناصر إرهابية خلال إحدى العمليات الأمنية الأخيرة، ليُسجل اسمه في سجل الأبطال الذين ضحوا من أجل أمن واستقرار الوطن.

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الدكتور مصطفى مدبولي خلية حسم الإرهابية صندوق تكريم الشهداء
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