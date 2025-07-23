القاهرة - أ ش أ

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، ورفع السيارات المتهالكة والإشغالات بالأحياء للحفاظ على السيولة مرورية ومتابعة مستوى النظافة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، عددا من أحياء المنطقة الغربية، كما تفقد المنطقة المحيطة بميدان رمسيس؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية به.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي؛ لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشوارع، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وتفقد محافظ القاهرة كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج، والتي تشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك في إطار جهود المحافظة في رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.