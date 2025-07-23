الرئيس السيسي يُصدق على 10 قوانين جديدة

كتب- عمرو صالح:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على 10 قوانين جديدة، ونشر العدد 26 مكرر (ى) من الجريدة الرسمية تفاصيل القوانين والمواد التي تنص عليها.

ويستعرض مصراوي تفاصيل القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية: القانون رقم 147 لسنة 2025 الذي يربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 148 لسنة 2025 يربط صندوق دعم السياحة والأثار للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 149 لسنة 2025 يربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 150 لسنة 2025 يربط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 151 لسنة 2025 يربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي للسنة المالية 2025|2026 .

القانون رقم 152 لسنة 2025 يربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 153 لسنة 2025 يربط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 154 لسنة 2025 يربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 155 لسنة 2025 يربط موازنة صندوق قادرون للسنة المالية 2025|2026 والقانون رقم 156 لسنة 2025 يربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025|2026 .





