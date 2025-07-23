"الخدمات البيطرية" تنفذ أنشطة تدريبية وعلاجية لحيوانات الفصيلة الخيلية

كتب - عمرو صالح:

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال إدارة التدريب التابعة لها، مجموعة من الأنشطة التدريبية والعلاجية المتخصصة، بالتعاون مع جمعية مستشفى بروك الخيرية، وذلك بعدد من مراكز التدريب البيطري التابعة للهيئة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، إن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعزيز كفاءة الأطباء البيطريين ميدانيًا، وتطوير الخدمات البيطرية المقدمة لحيوانات الفصيلة الخيلية.

وأوضح الأقنص أن شهر يوليو الجاري شهد تنفيذ نشاطين ميدانيين بالتعاون مع فروع جمعية بروك بالقاهرة والإسكندرية؛ حيث أُقيم النشاط الأول بمركز تدريب إمبابة بالتنسيق مع فرع بروك القاهرة، فيما أُقيم النشاط الثاني بمركز تدريب المكس بالإسكندرية بالتعاون مع فرع بروك الإسكندرية.

وأضاف أن هذه الأنشطة شملت تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لحيوانات الفصيلة الخيلية (الخيول – الحمير – البغال)، إلى جانب تقديم التوعية للمربين حول أساليب الرعاية اليومية، والوقاية من الإصابات الشائعة، وأسس التغذية السليمة، وذلك تحت إشراف فرق بيطرية متخصصة من الهيئة والجمعية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الأنشطة تندرج ضمن استراتيجية الدمج بين الجانب التدريبي العملي والخدمة المجتمعية البيطرية، بما يُعزز من المهارات الميدانية للأطباء البيطريين، ويرسخ مفاهيم الرفق بالحيوان، خاصة في المناطق ذات الكثافة الحيوانية والاحتياجات الاقتصادية المحدودة.

وأكد أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة تشمل برامج نظرية وتطبيقية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة، بهدف تحسين جودة الخدمات البيطرية، وتحقيق أهداف "الصحة الواحدة"، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

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